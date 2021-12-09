Поймали и избили: в метро Харькова крепко досталось вору (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, в метро Харькова произошел инцидент. Лысый вор украл телефон на станции метро "Майдан Конституции". Его поймали пассажиры и сильно побили. Полиции рядом не было.
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Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в пресс-службе Харьковского метрополитена, мужчина "был задержан сотрудниками полиции. Мы предоставили полиции видео с камер наблюдения для установления обстоятельств".
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