09.12.2021 17:23 Дмитрий Колоней

Поймали и избили: в метро Харькова крепко досталось вору (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала, в метро Харькова произошел инцидент. Лысый вор украл телефон на станции метро "Майдан Конституции". Его поймали пассажиры и сильно побили. Полиции рядом не было.

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Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в пресс-службе Харьковского метрополитена, мужчина "был задержан сотрудниками полиции. Мы предоставили полиции видео с камер наблюдения для установления обстоятельств".