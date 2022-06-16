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16.06.2022  11:40   Виталий Хиневич

Украинцы могут получить помощь от ЮНИСЕФ

Возобновилась регистрация на программу денежной помощи.

деньги
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.
 
Сообщается, что возобновлена регистрация на программу денежной помощи от ЮНИСЕФ.
 
Подать заявку могут незащищенные семьи с детьми, которые пострадали и нуждаются в финансовой поддержке из-за войны.
 
"Родители, названные родители и родители-воспитатели, имеющие троих и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки или имеют двоих и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок имеет инвалидность, снова смогут подать заявку на участие в программе ЮНИСЕФ "Спільно" - программе денежной помощи для незащищенных семей с детьми, которые пострадали и нуждаются в финансовой поддержке из-за войны", - отметил советник – уполномоченный Президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина. 
 
ЮНИСЕФ планирует включить новые целевые группы, для получения помощи.
 
Кроме этого отмечается, что на данный момент финансовая помощь предоставляется в размере 6600 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек. Помощь предоставляется единовременно, на банковский счет или дебетовую карту, которая указана в заявление, в течение 4 недель с момента подачи заявления.
 
Напомним, канадский пенсионер часть лотерейного выигрыша передаст Украине.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  помощь
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