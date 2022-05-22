22.05.2022 17:28 Дмитрий Колоней

Парламент Украины продлил военное положение до конца лета

Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , военное положение будет действовать, по меньшей мере, еще три месяца — до 23 августа.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.

Следует отметить, что в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза Украине.

Военное положение в Украине внедряется при наличии угроз национальной безопасности. Его инициирует СНБО, согласовывает президент и утверждает Верховная Рада.

В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы.