22.05.2022 17:28 Дмитрий Колоней
Парламент Украины продлил военное положение до конца лета
Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, военное положение будет действовать, по меньшей мере, еще три месяца — до 23 августа.
Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.
Следует отметить, что в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза Украине.
Военное положение в Украине внедряется при наличии угроз национальной безопасности. Его инициирует СНБО, согласовывает президент и утверждает Верховная Рада.
В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0