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22.05.2022  17:28   Дмитрий Колоней

Парламент Украины продлил военное положение до конца лета

Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, военное положение будет действовать, по меньшей мере, еще три месяца — до 23 августа.
 
Согласно указу президента Владимира Зеленского, военное положение продлевается с 05:30 25 мая 2022 года еще на 90 суток.
 
Следует отметить, что в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" не прописаны ограничения по продлению и сроку военного положения. Поэтому военное положение может длиться столько, сколько будет продолжаться угроза Украине.
 
Военное положение в Украине внедряется при наличии угроз национальной безопасности. Его инициирует СНБО, согласовывает президент и утверждает Верховная Рада.
 
В условиях военного положения могут быть ограничены конституционные права и свободы.
 
 
 
Тэги:  военное положение, верховная рада, украина
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