    
Главная Новости Харькова Власть Верховной Радой принят отредактированный закон о запрете символов Z и V
22.05.2022  18:00   Дмитрий Колоней

Верховной Радой принят отредактированный закон о запрете символов Z и V

Парламент Украины принял законодательный акт с учетом предложений Президента Украины.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Закон о запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ и символики военного вторжения в Украину ( №7214) Верховная Рада приняла еще 14 апреля, однако Президент вернул документ со своими предложениями, и 22 мая народные депутаты приняли его повторно.
 
По новой редакции закона запрещено использовать буквы  Z и V в символике общественных объединений .
 
Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.
 
Этим законом Россия также признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является геноцид украинского народа.
 
Учтены предложения главы государства, расширяющие круг случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях.
 
В частности, по его словам, не будет считаться пропагандой российского нацистского режима использования этих символов:
 
  • в экспозициях музеев;
  • на тематических выставках;
  • в библиотечных фондах;
  • в процессе научной деятельности;
  • при изложении или реконструкции исторических событий;
  • в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.
 
Тэги:  агрессия россии, запрет символов z и v, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Культура и Туризм 88-й день войны: прогулка про прифронтовому Харькову (фото)   22.05 Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты похитили главу громады 22.05 Криминал и происшествия Захватчики нервничают, что миллионы рублей за ранение стремительно обесцениваются (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 