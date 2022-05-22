22.05.2022 18:00 Дмитрий Колоней
Верховной Радой принят отредактированный закон о запрете символов Z и V
Парламент Украины принял законодательный акт с учетом предложений Президента Украины.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, Закон о запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ и символики военного вторжения в Украину ( №7214) Верховная Рада приняла еще 14 апреля, однако Президент вернул документ со своими предложениями, и 22 мая народные депутаты приняли его повторно.
По новой редакции закона запрещено использовать буквы Z и V в символике общественных объединений .
Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.
Этим законом Россия также признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является геноцид украинского народа.
Учтены предложения главы государства, расширяющие круг случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях.
В частности, по его словам, не будет считаться пропагандой российского нацистского режима использования этих символов:
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в экспозициях музеев;
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на тематических выставках;
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в библиотечных фондах;
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в процессе научной деятельности;
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при изложении или реконструкции исторических событий;
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в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.
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