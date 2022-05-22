Верховной Радой принят отредактированный закон о запрете символов Z и V

22.05.2022 18:00 Дмитрий Колоней

Парламент Украины принял законодательный акт с учетом предложений Президента Украины.

По новой редакции закона запрещено использовать буквы Z и V в символике общественных объединений .

Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.

Этим законом Россия также признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является геноцид украинского народа.