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22.05.2022  19:28   Дмитрий Колоней

Враг усилил полицейский режим на оккупированной территории Харьковщины

Оперативная обстановка на Харьковщине на вечер 22 мая 2022.


Враг усилил полицейский режим на оккупированной территории Харьковщины
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Генштаб ВСУ, на Харьковщине следующая обстановка:
 
  • На Слобожанском направлении враг систематически обстреливает из артиллерии наши позиции. Для повышения оперативности переброски войск и грузов восстанавливается железнодорожная инфраструктура в районе Купянска.
  • На Харьковском направлении враг в течение суток активных действий не проводил. Усилил полицейско-административный режим на временно оккупированных территориях.
  • На Славянском направлении враг сосредоточился на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения.
 

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков, украина
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