22.05.2022 19:28 Дмитрий Колоней
Враг усилил полицейский режим на оккупированной территории Харьковщины
Оперативная обстановка на Харьковщине на вечер 22 мая 2022.
Враг усилил полицейский режим на оккупированной территории Харьковщины
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Генштаб ВСУ, на Харьковщине следующая обстановка:
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На Слобожанском направлении враг систематически обстреливает из артиллерии наши позиции. Для повышения оперативности переброски войск и грузов восстанавливается железнодорожная инфраструктура в районе Купянска.
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На Харьковском направлении враг в течение суток активных действий не проводил. Усилил полицейско-административный режим на временно оккупированных территориях.
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На Славянском направлении враг сосредоточился на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения.
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