22.05.2022 20:17 Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова разрушены мосты и почти 200 домов

Под Харьковом обустроены переправы.

Как сообщает РЕДПОСТ , Чугуев освобожден от оккупантов еще в начале марта, очень пострадав от захватчиков.

В городе разрушены два моста через Северский Донец. Для того чтобы обеспечить сообщение сейчас обустроены переправы.

На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроенный объезд. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Как только военные разрешат – начнется строительство новых мостов.

Во время освобождения города от оккупантов шли тяжелые бои. В Чугуеве полностью разрушены 3 многоквартирных дома и 15 частных. Частично повреждено – 177 домов.

Из-за оккупантов пострадали детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия.

Продолжается работа над восстановлением. В первую очередь речь идет о возвращении жилья тем, чьи дома полностью разрушены. Уже прорабатывается план привлечения и перестройки гостиниц и строительство новых домов.