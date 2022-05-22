22.05.2022 20:17 Дмитрий Колоней
В пригороде Харькова разрушены мосты и почти 200 домов
Под Харьковом обустроены переправы.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Чугуев освобожден от оккупантов еще в начале марта, очень пострадав от захватчиков.
В городе разрушены два моста через Северский Донец. Для того чтобы обеспечить сообщение сейчас обустроены переправы.
На одном мосту есть пешеходный переход, на другом – обустроенный объезд. В настоящее время разрабатывается проектная документация. Как только военные разрешат – начнется строительство новых мостов.
Во время освобождения города от оккупантов шли тяжелые бои. В Чугуеве полностью разрушены 3 многоквартирных дома и 15 частных. Частично повреждено – 177 домов.
Из-за оккупантов пострадали детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия.
Продолжается работа над восстановлением. В первую очередь речь идет о возвращении жилья тем, чьи дома полностью разрушены. Уже прорабатывается план привлечения и перестройки гостиниц и строительство новых домов.
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