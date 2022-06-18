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18.06.2022  15:23   Дмитрий Колоней

Обчищал гаражи в пострадавшем от агрессии районе: в Харькове пойман вор

В Харькове патрульные задержали мародера.

Криминал Харьков: Пойман вор, обокравший ряд гаражей по улице Леся Сердюка
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 18 июня 2022 года, на стражей порядка вызвали на улицу Леся Сердюка - там был замечен подозрительный мужчина. Люди сообщили о неизвестном, незаконно проникшем в гараж.
 
Полицейские немедленно прибыли на место вызова, где обнаружили мужчину, которого описывали граждане. Также рядом стоял автомобиль ВАЗ, на котором он и приехал.
 
Криминал Харьков: Пойман вор, обокравший ряд гаражей по улице Леся Сердюка
 
Во время осмотра машины стражи порядка нашли в багажнике автомобильную мойку высокого давления и медные провода. Мужчинва признался, что взял эти вещи из гаражей неподалеку.
 
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
 
Тэги:  воровство, мародер, харьков, кража, северная салтовка
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