18.06.2022 15:23 Дмитрий Колоней
Обчищал гаражи в пострадавшем от агрессии районе: в Харькове пойман вор
В Харькове патрульные задержали мародера.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 18 июня 2022 года, на стражей порядка вызвали на улицу Леся Сердюка - там был замечен подозрительный мужчина. Люди сообщили о неизвестном, незаконно проникшем в гараж.
Полицейские немедленно прибыли на место вызова, где обнаружили мужчину, которого описывали граждане. Также рядом стоял автомобиль ВАЗ, на котором он и приехал.
Во время осмотра машины стражи порядка нашли в багажнике автомобильную мойку высокого давления и медные провода. Мужчинва признался, что взял эти вещи из гаражей неподалеку.
Для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали место следственно-оперативную группу.
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