18.06.2022 15:35 Виталий Хиневич

Индонезия готова помочь Украине восстановить медицинскую инфраструктуру

Республика Индонезия готова приобщиться к восстановлению медицинской инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что Индонезия готова выделить Украине 5 миллионов долларов для восстановления медицинских учреждений.

По словам замминистра здравоохранения Алексея Яременко, Украина видит значительную поддержку международного сообщества, готового принять участие в восстановлении украинских больниц и амбулаторий.

Со стороны Республики Индонезии за последние три месяца была оказана значительна поддержка украинской медицинской системе, поставив гуманитарные грузы в виде лекарств, медицинских изделий и расходников.

Стоит отметить, что Украина в деокуппированных регионах уже начали внедрять проекты по восстановлению медицинских учреждений.

Напомним, в Украине создали платформу «Береги себя».