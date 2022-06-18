18.06.2022 15:35 Виталий Хиневич
Индонезия готова помочь Украине восстановить медицинскую инфраструктуру
Республика Индонезия готова приобщиться к восстановлению медицинской инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОЗ Украины.
Сообщается, что Индонезия готова выделить Украине 5 миллионов долларов для восстановления медицинских учреждений.
По словам замминистра здравоохранения Алексея Яременко, Украина видит значительную поддержку международного сообщества, готового принять участие в восстановлении украинских больниц и амбулаторий.
Со стороны Республики Индонезии за последние три месяца была оказана значительна поддержка украинской медицинской системе, поставив гуманитарные грузы в виде лекарств, медицинских изделий и расходников.
Стоит отметить, что Украина в деокуппированных регионах уже начали внедрять проекты по восстановлению медицинских учреждений.
Напомним, в Украине создали платформу
«Береги себя».
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