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18.06.2022  15:35   Виталий Хиневич

Индонезия готова помочь Украине восстановить медицинскую инфраструктуру

Республика Индонезия готова приобщиться к восстановлению медицинской инфраструктуры в Украине.

МОЗ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что Индонезия готова выделить Украине 5 миллионов долларов для восстановления  медицинских учреждений.
 
По словам замминистра здравоохранения Алексея Яременко, Украина видит значительную поддержку международного сообщества, готового принять участие в восстановлении украинских больниц и амбулаторий.
 
Со стороны Республики Индонезии за последние три месяца была оказана значительна поддержка украинской медицинской системе, поставив гуманитарные грузы в виде лекарств, медицинских изделий и расходников.
 
Стоит отметить, что Украина в деокуппированных регионах уже начали внедрять проекты по восстановлению медицинских учреждений.
 
Напомним, в Украине создали платформу «Береги себя».
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  медицина, помощь
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