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06.04.2022  09:32   Рита Парфенова

Из экопарка под Харьковом начали вывозить хищников

Под обстрелами вывезли двух львят, ягуара и пантеру.

Из экопарка под Харьковом начали вывозить хищников
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Фельдман Экопарка.
 
5 апреля с территории зоосада вывезли четырех крупных хищников – двух львов, ягуара и пантеру. Также вывезли некоторых птиц и карликового оленя мунжаку - единственного выжившего из семьи краснокнижных животных. По словам основателя экопарка Александра Фельдмана, еще не эвакуировано около 70% животных, сейчас главный упор сейчас будет на хищников.
 
Как сообщили в Одесском зоопарке, хищников из экопарка готовы принять Луцкий, Ровенский, Киевский, зоопарк Лимпопо и другие украинские зоопарки. Одесский зоопарк уже готовит места для принятия нескольких хищников. Мэр Одессы, Геннадий Труханов, взял ситуацию под личный контроль. Он связывался с мэром Харькова Игорем Тереховым, обсудив возможные пути спасения животных.
 
Напомним, 5 апреля появилось сообщение о почти полном уничтожении экопарка после очередного обстрела. Существовал риск опадания крупных хищников в пригороды Харькова, поэтому рассматривалась возможность их усыпления.

 

Тэги:  агрессия россии, экопарк, харьков
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