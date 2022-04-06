06.04.2022 09:32 Рита Парфенова

Из экопарка под Харьковом начали вывозить хищников

Под обстрелами вывезли двух львят, ягуара и пантеру.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Фельдман Экопарка.

5 апреля с территории зоосада вывезли четырех крупных хищников – двух львов, ягуара и пантеру. Также вывезли некоторых птиц и карликового оленя мунжаку - единственного выжившего из семьи краснокнижных животных. По словам основателя экопарка Александра Фельдмана, еще не эвакуировано около 70% животных, сейчас главный упор сейчас будет на хищников.

Как сообщили в Одесском зоопарке, хищников из экопарка готовы принять Луцкий, Ровенский, Киевский, зоопарк Лимпопо и другие украинские зоопарки. Одесский зоопарк уже готовит места для принятия нескольких хищников. Мэр Одессы, Геннадий Труханов, взял ситуацию под личный контроль. Он связывался с мэром Харькова Игорем Тереховым, обсудив возможные пути спасения животных.

Напомним, 5 апреля появилось сообщение о почти полном уничтожении экопарка после очередного обстрела. Существовал риск опадания крупных хищников в пригороды Харькова, поэтому рассматривалась возможность их усыпления.