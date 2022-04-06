06.04.2022 08:56 Рита Парфенова

Российский вертолет и танки уничтожили под Изюмом ВСУ

Украинские защитники сбили под Изюмом вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.



Глава ХОВА сообщил подробности уничтожени современной вражеской техники.



"Что примечательно, вертолет сбили ракетой украинского производства «Стугна». Этим наши военные спасли сотни украинских жизней!" – сказал Олег Синегубов.



Также он отметил, что сегодня возле Изюма ВСУ уничтожили прорвавшиеся в Барвенково российские танки. Потери оккупантов подсчитывают.