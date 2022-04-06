06.04.2022 08:24 Рита Парфенова

В Харькове после ракетного обстрела произошло 5 пожаров: оперативная сводка ГСЧС

Пожары после обстрела вспыхнули в Киевском районе Харькове после 21.00 5 апреля.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 6 апреля.

Всего за сутки с 5 по 6 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 28 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров 22, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами – 5, пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем – 7, пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами – 10; также 1 раз в разбор завалов и 5 — в помощь населению и ликвидации последствий ДТП.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 5 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Все пожары произошли около 21:00 в Киевском районе города Харькова, после очередного ракетного обстрела. Самый большой пожар возник во вспомогательном здании одного из Харьковских вузов. Площадь пожара составила около 600 кв. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. В 23:08 пожар был ликвидирован.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.