05.04.2022 21:49 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов обратился к мировому сообществу на Форуме мэров городов ООН (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал главам городов мира об ужасах бесчеловечных преступлений, отваге жителей, постоянных обстрелах и попытках захвата Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Постоянную миссию Украины в Женеве, сегодня на Форуме мэров городов ЕЭК ООН в Женеве состоялось выступление руководителей двух крупнейших городов Украины – городского головы Харькова Игоря Терехова и Киева Виталия Кличко.

Лейтмотивом обращений мэров украинских городов к мировому сообществу стала агрессия РФ, ужасы совершенных российскими оккупантами бесчеловечных преступлений в пригородах столицы и во время постоянных обстрелов и попыток захвата Харькова, решительность и отвага жителей городов, городков и сел. Городские головы мегаполисов мира встретили овациями стоя выступление Игоря Терехова.

Во время выступления российский диплома, в зале женевского Дворца Наций, руководители многих городов-участников мероприятия демонстративно покинули зал заседаний.