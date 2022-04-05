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05.04.2022  21:49   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов обратился к мировому сообществу на Форуме мэров городов ООН (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал главам городов мира об ужасах бесчеловечных преступлений, отваге жителей, постоянных обстрелах и попытках захвата Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Постоянную миссию Украины в Женеве, сегодня на Форуме мэров городов ЕЭК ООН в Женеве состоялось выступление руководителей двух крупнейших городов Украины – городского головы Харькова Игоря Терехова и Киева Виталия Кличко. 
 
Лейтмотивом обращений мэров украинских городов к мировому сообществу стала агрессия РФ, ужасы совершенных российскими оккупантами бесчеловечных преступлений в пригородах столицы и во время постоянных обстрелов и попыток захвата Харькова, решительность и отвага жителей городов, городков и сел. Городские головы мегаполисов мира встретили овациями стоя выступление Игоря Терехова.   
 
Во время выступления российский диплома, в зале женевского Дворца Наций, руководители многих городов-участников мероприятия демонстративно покинули зал заседаний. 

Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, киев, украина
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