05.04.2022 19:28 Дмитрий Колоней
Упрощена выдача разрешений на международные автоперевозки
Ввиду роста грузовых перевозок автотранспортом, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ХОГА, в Министерстве инфраструктуры Украины приняли следующие нововведения:
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увеличен срок действия электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;
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увеличено до 5 разрешений всех видов Республики Польша на одно транспортное средство с апреля по май;
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увеличено до 2 разрешений всех видов Чешской республики на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 т;
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к моменту принятия решения Румынией о транзитном проезде по ее территории без разрешений было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше;
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сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущено ТС, вес которых менее 10 т).
С самого начала войны Министерство инфраструктуры ведет системные переговоры со странами-партнерами об отмене разрешительной системы на период военного положения.
Удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории:
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Болгарии,
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Венгрии,
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Италии,
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Дании,
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Латвии,
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Эстонии,
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Литвы,
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Грузии
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Турции
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Словакии.
Налажен механизм безразрешительного проезда всем гуманитарным грузам с:
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Молдовой,
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Румынией,
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Словенией,
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Австрией,
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Чехией,
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Польшей,
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Германией,
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Нидерландами
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Литвой.
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