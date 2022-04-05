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05.04.2022  19:28   Дмитрий Колоней

Упрощена выдача разрешений на международные автоперевозки

Ввиду роста грузовых перевозок автотранспортом, с 4 апреля 2022 года снят или подкорректирован ряд ограничений.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, в Министерстве инфраструктуры Украины приняли следующие нововведения:
  1. увеличен срок действия электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;
  2. увеличено до 5 разрешений всех видов Республики Польша на одно транспортное средство с апреля по май;
  3. увеличено до 2 разрешений всех видов Чешской республики на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 т;
  4. к моменту принятия решения Румынией о транзитном проезде по ее территории без разрешений было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше;
  5. сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущено ТС, вес которых менее 10 т).
С самого начала войны Министерство инфраструктуры ведет системные переговоры со странами-партнерами об отмене разрешительной системы на период военного положения.

Удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории:

  • Болгарии,
  • Венгрии,
  • Италии,
  • Дании,
  • Латвии,
  • Эстонии,
  • Литвы,
  • Грузии
  • Турции
  • Словакии.

Налажен механизм безразрешительного проезда всем гуманитарным грузам с:

  • Молдовой,
  • Румынией,
  • Словенией,
  • Австрией,
  • Чехией,
  • Польшей,
  • Германией,
  • Нидерландами
  • Литвой.

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Источник:   ХОГА
 Тэги:  международные автоперевозки, разрешения, харьбков, украина
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