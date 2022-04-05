05.04.2022 18:38 Дмитрий Колоней

В Харькове можно онлайн проконсультироваться о предоставлении паспортных услуг

Харьковчане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.



Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ , пока Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения не работают, горожане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.

Харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись такими контактами:

Вопросы, связанные с предоставлением социальных услуг, Департамент социальной политики:

Вопросы о регистрации места жительства, Департамент регистрации:

страница в «Facebook»

резервная электронная почта: [email protected] (только для получения консультаций в период военного положения).

Вопросы о предоставлении паспортных услуг, Государственная миграционная служба Украины:

- список необходимых контактов указан в сообщениях на странице службы в «Facebook»:

Вопросы регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):

В ЦПАУ обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в рамках своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.

«Надеемся на ваше понимание. Держимся вместе. Берегите себя и друг друга!» – отметили в ЦПАУ.