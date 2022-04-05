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05.04.2022  18:38   Дмитрий Колоней

В Харькове можно онлайн проконсультироваться о предоставлении паспортных услуг

Харьковчане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.


Фото из открытых источников
Как собщает РЕДПОСТ, пока Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения не работают, горожане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.
Харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись такими контактами:

Вопросы, связанные с предоставлением социальных услуг, Департамент социальной политики:

Вопросы о регистрации места жительства, Департамент регистрации:

Вопросы о предоставлении паспортных услуг, Государственная миграционная служба Украины:

- список необходимых контактов указан в сообщениях на странице службы в «Facebook»: 

Вопросы регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):

  • «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05
  • электронная почта: [email protected]
В ЦПАУ обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в рамках своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.
 
«Надеемся на ваше понимание. Держимся вместе. Берегите себя и друг друга!» – отметили в ЦПАУ.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  консультация, услуги, харьков, цнап
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