05.04.2022 18:38 Дмитрий Колоней
В Харькове можно онлайн проконсультироваться о предоставлении паспортных услуг
Харьковчане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.
Фото из открытых источников
Как собщает РЕДПОСТ
, пока Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения не работают, горожане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.
Харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись такими контактами:
Вопросы, связанные с предоставлением социальных услуг, Департамент социальной политики:
Вопросы о регистрации места жительства, Департамент регистрации:
Вопросы о предоставлении паспортных услуг, Государственная миграционная служба Украины:
- список необходимых контактов указан в сообщениях на странице службы в «Facebook»:
Вопросы регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти, Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):
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«горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05
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электронная почта: [email protected]
В ЦПАУ обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в рамках своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.
«Надеемся на ваше понимание. Держимся вместе. Берегите себя и друг друга!» – отметили в ЦПАУ.
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