09.05.2022 15:37 Дмитрий Колоней

Ежедневно более 100 харьковчан обращаются за консультациями в мэрию

Департамент социальной политики продолжает консультировать харьковчан онлайн.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаяьс на Департамент соцполитики мэрии, с 28 апреля по 7 мая от граждан поступило 1052 обращения на электронную почту [email protected] , еще 127 человек обратились через социальную сеть «Facebook» . Все получили консультации по мере возможностей.

По поводу оформления справки ВПЛ и помощи внутренне перемещенным лицам через портал «Дія» можно обратиться за консультацией на горячую линию Министерства цифровой трансформации по тел.: 0800331834. График работы горячей линии - ежедневно с 8:00 до 22:00.

Напомним, что структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения города Харькова не работают с 24 февраля в связи с военным положением на территории Украины. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 7.03.2022 г. №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», с марта 2022 года Министерством социальной политики централизовано, без участия Управлений социальной защиты населения, которые находятся в городах, где ведутся активные боевые действия, производится начисление и финансирование социальных выплат и пособий.