    
Главная Новости Харькова Общество Ежедневно более 100 харьковчан обращаются за консультациями в мэрию
09.05.2022  15:37   Дмитрий Колоней

Ежедневно более 100 харьковчан обращаются за консультациями в мэрию

Департамент социальной политики продолжает консультировать харьковчан онлайн.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаяьс на Департамент соцполитики мэрии, с 28 апреля по 7 мая от граждан поступило 1052 обращения на электронную почту [email protected], еще 127 человек обратились через социальную сеть «Facebook». Все получили консультации по мере возможностей. 
 
Кроме страницы департамента в «Facebook», узнать актуальную информацию по вопросам социальной защиты населения можно на сайте Департамента социальной политики и на сайте центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис»
 
По поводу оформления справки ВПЛ и помощи внутренне перемещенным лицам через портал «Дія» можно обратиться за консультацией на горячую линию Министерства цифровой трансформации по тел.: 0800331834. График работы горячей линии -  ежедневно с 8:00 до 22:00. 
 
Напомним, что структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения города Харькова не работают с 24 февраля в связи с военным положением на территории Украины. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 7.03.2022 г. №215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», с марта 2022 года Министерством социальной политики централизовано, без участия Управлений социальной защиты населения, которые находятся в городах, где ведутся активные боевые действия, производится начисление и финансирование социальных выплат и пособий.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  консультация, услуги, харьков, мэрия
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Общество В Харькове можно онлайн проконсультироваться о предоставлении паспортных услуг 24.06 Власть Предприниматели Харькова могут получить бесплатные консультации онлайн в центре поддержки Дія.Бизнес 16.06 Экономика и промышленность Фискалы извинились перед харьковскими коммерсантами, признав, что не дочитали Налоговый кодекс до конца
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 