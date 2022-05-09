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09.05.2022  15:50   Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты снимают пропагандистские фильмы

Российские военные занимаются созданием пропаганды на оккупированных территориях.

Русская пропаганда
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Боровской сельской совет.
 
Сообщается, оккупанты снимают видеоматериалы пропагандистского характера, а также скрывают следы своих преступлений.
 
«В видео из села Пески-Радьковские, распространяемые сепаратистскими и русскими пабликами, как всегда, перепутано название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами, нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об «освобождении» украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин»,- отмечается в сообщении сельского совета.
 
Кроме этого, в соседних районах оккупанты делают попытки захватить информационное пространство.
 
«В соседних районах захватчики пытаются оккупировать также информационное пространство. Так, в Сватово стали доступны только российские телеканалы, а страницы единственного местного украинского СМИ в соцсетях взломаны и используются для распространения информации оккупационных властей»,- сообщили в Боровском сельсовете.
 
Напомним, на Харьковщине российские солдаты-мародеры ведут учет имущества граждан.
 
Источник:   Боровской сельской совет
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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