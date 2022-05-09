09.05.2022 15:50 Виталий Хиневич

В Харьковской области оккупанты снимают пропагандистские фильмы

Российские военные занимаются созданием пропаганды на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Боровской сельской совет.

Сообщается, оккупанты снимают видеоматериалы пропагандистского характера, а также скрывают следы своих преступлений.

«В видео из села Пески-Радьковские, распространяемые сепаратистскими и русскими пабликами, как всегда, перепутано название населенного пункта. Авторы съемки показали, как бережно российские захватчики прихорашивают памятник победителям над фашизмом и аллеей памяти. При этом в видео почему-то тщательно скрыта местность вокруг. Очевидно, правдивые кадры с разрушенными зданиями, расстрелянными автомобилями и пустыми улицами, нарушили бы сценарий традиционного для России информационного продукта, рассказывающего об «освобождении» украинцев и в который так свято верит рядовой россиянин»,- отмечается в сообщении сельского совета.

Кроме этого, в соседних районах оккупанты делают попытки захватить информационное пространство.

«В соседних районах захватчики пытаются оккупировать также информационное пространство. Так, в Сватово стали доступны только российские телеканалы, а страницы единственного местного украинского СМИ в соцсетях взломаны и используются для распространения информации оккупационных властей»,- сообщили в Боровском сельсовете.