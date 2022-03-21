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21.03.2022  10:56   

Водителям запретили использовать видеорегистраторы по всей Украине

Для предотвращения разглашения информации о позициях и перемещениях ВСУ во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов.

Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов.
 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, передает РЕДПОСТ.

По словам Сеника, запрещена:

  • съемка дорог общего пользования;
  • съемка объектов общего назначения;
  • съемка объектов инфраструктуры;
  • съемка блокпостов;
  • съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.


Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.

"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности",- заявил Сеник.

Тэги:  видеорегистратор, харьков
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