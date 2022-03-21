21.03.2022 10:56

Водителям запретили использовать видеорегистраторы по всей Украине

Для предотвращения разглашения информации о позициях и перемещениях ВСУ во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов.







Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, передает РЕДПОСТ.



По словам Сеника, запрещена:

съемка дорог общего пользования;

съемка объектов общего назначения;

съемка объектов инфраструктуры;

съемка блокпостов;

съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.



Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.



"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности",- заявил Сеник.