Водителям запретили использовать видеорегистраторы по всей Украине

Для предотвращения разглашения информации о позициях и перемещениях ВСУ во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника, передает РЕДПОСТ.
По словам Сеника, запрещена:
Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.
"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности",- заявил Сеник.
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