21.03.2022 13:11 Евгений Клочко

В Харькове российские оккупанты разрушили более 970 зданий

В результате постоянных обстрелов Харькова российскими оккупантами разрушены 972 здания, из которых 778 — жилые дома.



Фото из открытых источников

Об этом сегодня, 21 марта, Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона на телеканале "Украина 24", пишет РЕДПОСТ

По его словам, ситуация в городе остается непростой, обстрелы жилых кварталов не прекращаются, а спасатели вместе с коммунальными службами и волонтерами продолжают разбирать завалы зданий, подвергшихся артиллерийским ударам противника.

«Сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним. Я встречался с людьми, и подошли ко мне ребята и говорят: «Давайте мы будем вместе возрождать город Харьков. Мы готовы по 24 часа в сутки работать, чтобы возродить город». И это особый харьковский дух, не переданный словами. Поэтому у меня четкая вера, что мы возродим город», - отметил Игорь Терехов.