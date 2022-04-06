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06.04.2022  14:15   Рита Парфенова

Коммунальщики ремонтируют внешние теплотрассы после обстрелов (видео)

Сотрудники коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» после каждого обстрела ищут, считают и заваривают десятки, а то и сотни дыр в теплосетях

Об особенностях работы в военное время рассказали на предприятии, передает РЕДПОСТ.

Так, по словам коммунальщиков, самые сложные ситуации возникают после обстрелов  внешних теплотрасс, которые защищенными изоляцией только от коррозии и природных явлений. Войны эти трубы точно не ожидали.

Так, после очередного обстрела куча обломков врезалась в трубу диаметром полметра, которая несла горячую воду в многоэтажные дома одного из районов Харькова. Каждый из обломков сделал рваную дыру. И надо залатать каждую из них, потому что если ее не найдет сварщик, найдет вода, да еще и под давлением. В результате ликвидировано более 40 отверстий и в кратчайшие сроки услугу возобновили.

Отмечается, что  ежедневно по всему городу также ликвидируются последствия обстрелов, развоздушиваются дома и возобновляется горячее водоснабжение. На сегодняшний день горячая вода в кране есть в 3221 доме.

Источник:   ХТС
 Тэги:  жкх, хтс, харьков
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