06.04.2022 14:15 Рита Парфенова

Коммунальщики ремонтируют внешние теплотрассы после обстрелов (видео)

Сотрудники коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» после каждого обстрела ищут, считают и заваривают десятки, а то и сотни дыр в теплосетях

Об особенностях работы в военное время рассказали на предприятии, передает РЕДПОСТ.

Так, по словам коммунальщиков, самые сложные ситуации возникают после обстрелов внешних теплотрасс, которые защищенными изоляцией только от коррозии и природных явлений. Войны эти трубы точно не ожидали.

Так, после очередного обстрела куча обломков врезалась в трубу диаметром полметра, которая несла горячую воду в многоэтажные дома одного из районов Харькова. Каждый из обломков сделал рваную дыру. И надо залатать каждую из них, потому что если ее не найдет сварщик, найдет вода, да еще и под давлением. В результате ликвидировано более 40 отверстий и в кратчайшие сроки услугу возобновили.

Отмечается, что ежедневно по всему городу также ликвидируются последствия обстрелов, развоздушиваются дома и возобновляется горячее водоснабжение. На сегодняшний день горячая вода в кране есть в 3221 доме.