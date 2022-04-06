06.04.2022 15:05 Виталий Хиневич

Международные партнеры Украины помогут восстановить мобильную связь в стране

В настоящее время сети украинских операторов связи значительно повреждены в результате боевых действий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ о ссылкой на Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что в апреле в Украине стартует проект «Keep Ukraine Connected» - «Тримайте Україну на зв'язку» от организации Global NOG Alliance с участием и поддержкой Министерства цифровой трансформации Украины, отраслевых объединений Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Интернет ассоциации Украины и компании DEPS.

Главной задачей проекта, является помощь в закупке необходимого оборудования для операторов связи Украины. Во время боевых действий, сети мобильных операторов страны получили значительные повреждения. Несмотря на значительные убытки, компании продолжают работы над восстановлением поврежденного оборудования.

Волонтеры проекта прилагают все усилия для того, чтобы украинцы не теряли связь друг с другом и имели доступ к важной информации.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства принимает заявки от харьковчан через телеграм-канал «ДЖКХ Харьков Public Chat».