06.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Работает «горячая линия» для родственников погибших в результате агрессии РФ
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ
, отныне родные погибших от рук оккупантов могут обратиться за консультациями и разъяснениями по поводу процедуры их захоронения. После освобождения населенных пунктов Киевской области весь мир увидел зверства военных: на улицах, в зданиях и подвалах обнаружили сотни убитых и замученных украинцев.
Как заявил глава Нацполиции Украины Игоря Клименко, полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.
«Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения. Запомните номер: 0 894 201 867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения», - сообщил Игорь Клименко.
Глава Нацполиции обратился к гражданам с просьбой использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам – обращайтесь по номерам полиции вашего региона. Список телефонов здес
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