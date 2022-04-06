06.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Работает «горячая линия» для родственников погибших в результате агрессии РФ

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ , отныне родные погибших от рук оккупантов могут обратиться за консультациями и разъяснениями по поводу процедуры их захоронения. После освобождения населенных пунктов Киевской области весь мир увидел зверства военных: на улицах, в зданиях и подвалах обнаружили сотни убитых и замученных украинцев.

Как заявил глава Нацполиции Украины Игоря Клименко, полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

«Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения. Запомните номер: 0 894 201 867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения», - сообщил Игорь Клименко.

Глава Нацполиции обратился к гражданам с просьбой использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам – обращайтесь по номерам полиции вашего региона. Список телефонов здес