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06.04.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Работает «горячая линия» для родственников погибших в результате агрессии РФ

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.


ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТ, отныне родные погибших от рук оккупантов могут обратиться за консультациями и разъяснениями по поводу процедуры их захоронения. После освобождения населенных пунктов Киевской области весь мир увидел зверства военных: на улицах, в зданиях и подвалах обнаружили сотни убитых и замученных украинцев.
 
Как заявил глава Нацполиции Украины Игоря Клименко, полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.
 
«Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения. Запомните номер: 0 894 201 867. Эта линия работает круглосуточно. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения», - сообщил Игорь Клименко.
 
Глава Нацполиции обратился к гражданам с просьбой использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам – обращайтесь по номерам полиции вашего региона. Список телефонов здес
Источник:   ХОГА
 Тэги:  горячая линия, агрессия россии, харьков, украина, буча, ирпень, бородянка
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