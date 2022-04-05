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05.04.2022  15:31   Дмитрий Колоней

Заявки по вопросам ЖКХ харьковчане могут оставлять в телеграм-канале

Департамент жилищно-коммунального хозяйства принимает заявки от харьковчан через телеграм-канал «ДЖКХ Харьков Public Chat».


Фото из открытых источников
Как сообщаеит РЕДПОСТ, запросы принимаются в онлайн-режиме для оперативного решения проблем горожан. Харьковчане могут сообщить об отсутствии жилищно-коммунальных услуг, повреждении жилого фонда, необходимости убрать территорию, вывезти мусор и пр.
 
Отметим, что к телеграм-каналу «ДЖКХ Харьков Public Chat» уже присоединились 5 тыс. харьковчан. Стать участником сообщества можно, перейдя по ссылке: https://t.me/KhTrash.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  жкх, заявки, харьков
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