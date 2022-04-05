05.04.2022 14:36 Дмитрий Колоней
На Харьковщине во время обстрелов погибло шесть человек
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ХОГА, за минувшие сутки оккупанты нанесли 54 удара из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.
Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, а также Дергачи, Барвенково, Чугуев.
«Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены”, - отметил Олег Синегубов.
За сутки оккупанты в Барвенковом обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику.
"Жителям Барвенкового рекомендуем записываться на эвакуацию поездами. Так же рекомендуем обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", - сказал глава ХОВА.
Продолжается обеспечение Харькова и области гуманитарной помощью. Продукты питания распределяют в пункты выдачи «Новой почты» и «Укрпочты», на адресную помощь в городе Харьков и громады Харьковщины.
“Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины на позициях и обороняют область. Мы должны держать крепкий тыл”, - подчеркнул Олег Синегубов.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости