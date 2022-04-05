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05.04.2022  14:36   Дмитрий Колоней

На Харьковщине во время обстрелов погибло шесть человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, за минувшие сутки оккупанты нанесли 54 удара из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.
 
Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, а также Дергачи, Барвенково, Чугуев.
 
«Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены”, - отметил Олег Синегубов.
 
За сутки оккупанты в Барвенковом обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику.
 
"Жителям Барвенкового рекомендуем записываться на эвакуацию поездами. Так же рекомендуем обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", - сказал глава ХОВА.
 
Продолжается обеспечение Харькова и области гуманитарной помощью. Продукты питания распределяют в пункты выдачи «Новой почты» и «Укрпочты», на адресную помощь в городе Харьков и громады Харьковщины.
 
“Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины на позициях и обороняют область. Мы должны держать крепкий тыл”, - подчеркнул Олег Синегубов.
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  обстрелы, агрессия россии, харьков
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