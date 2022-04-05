05.04.2022 14:36 Дмитрий Колоней

На Харьковщине во время обстрелов погибло шесть человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, за минувшие сутки оккупанты нанесли 54 удара из разных видов оружия дальнего действия: артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО.

Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, а также Дергачи, Барвенково, Чугуев.

«Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе – 2 погибших, 5 человек ранены”, - отметил Олег Синегубов.

За сутки оккупанты в Барвенковом обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику.

"Жителям Барвенкового рекомендуем записываться на эвакуацию поездами. Так же рекомендуем обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", - сказал глава ХОВА.

Продолжается обеспечение Харькова и области гуманитарной помощью. Продукты питания распределяют в пункты выдачи «Новой почты» и «Укрпочты», на адресную помощь в городе Харьков и громады Харьковщины.

“Харьковщина готова к любым сценариям, наши Вооруженные Силы Украины на позициях и обороняют область. Мы должны держать крепкий тыл”, - подчеркнул Олег Синегубов.