Игорь Терехов: После войны я развешу в метро рисунки детей из укрытий

Вместо рекламы в Харьковском метрополитене после войны будут висеть рисунки детей, которые они сделали, прячась там от обстрела города.
Об этом в рамках Национального телемарафона в интервью Наталье Влащенко сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Он отметил, что, когда был на свадьбе, которую провели на одной из станций метро, увидел много детских картин.
"На станции метро живут дети, и они рисуют свою семью, машину, дом. Как папа с мамой держатся за руки. Я после войны сниму рекламу в метро, и там будут висеть эти огромные детские рисунки. Есть такие чуткие эмоциональные моменты, которые в мирной жизни не всегда замечаешь», - подчеркнул Игорь Терехов.
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