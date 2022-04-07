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07.04.2022  11:02   Рита Парфенова

Игорь Терехов: После войны я развешу в метро рисунки детей из укрытий

Вместо рекламы в Харьковском метрополитене после войны будут висеть рисунки детей, которые они сделали, прячась там от обстрела города.


Фото из открытых источников

Об этом в рамках Национального телемарафона в интервью Наталье Влащенко сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
 
Он отметил, что, когда был на свадьбе, которую провели на одной из станций метро, ​​увидел много детских картин.
 
"На станции метро живут дети, и они рисуют свою семью, машину, дом. Как папа с мамой держатся за руки. Я после войны сниму рекламу в метро, ​​и там будут висеть эти огромные детские рисунки. Есть такие чуткие эмоциональные моменты, которые в мирной жизни не всегда замечаешь», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  игорьтерехов, агрессия россии, харьков
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