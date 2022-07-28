28.07.2022 20:44 Василь Голосний

Харків'янам вручили нагороди Міністерства оборони (фото)

Волонтерів та представників різних галузей міського господарства Харкова сьогодні, 28 липня, нагородили відзнаками Міністерства оборони України.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Від імені міністра оборони України Олексія Рєзнікова нагороди вручив Харківський міський голова Ігор Терехов. За щоденну працю та героїзм мер подякував волонтерам та працівникам комунальних підприємств, які в умовах війни забезпечують життєдіяльність міста.

«Хотілося б нагородити всіх, хто, починаючи з перших днів війни, не злякався і під кулями вивозив сміття, розвозив гуманітарну допомогу; хто відновлював газопроводи, водоводи та системи теплопостачання; хто координував усе це. Без кожного з вас забезпечити життєдіяльність міста було б неможливо. Величезні слова подяки за вашу працю, подвиг, героїзм. Сьогодні ми нагороджуємо кращих з кращих, але впевнений, що попереду буде ще більше нагород, бо Харків - це місто-герой», - зазначив Ігор Терехов.

За значний особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України, підтримання бойового духу захисників державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну волонтерську діяльність харків’янам вручили нагрудні знаки «Знак пошани» та медалі «За сприяння Збройним Силам України».

Серед нагороджених - керівництво та робітники КП «Комплекс з вивезення побутових відходів», КП «Міськелектротранссервіс», АТ «Харківміськгаз», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», КСП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій», КП «Салтівське трамвайне депо», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Харківський метрополітен».

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