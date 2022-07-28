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28.07.2022  20:49   Александра Жук

Окупанти нанесли чергового ракетного удару по головному парку Харкова (відео)

В ніч проти четверга головний парк Харкова знов став мішенню російських військ.

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, ракета окупантів влучила на території господарчої частини парку. Камери відеоспостереження зафіксували момент прильоту. Вибух був такої сили , що на місці , куди впала ракета утворилась величезна вирва. Дерева розітнуло навпіл. Пошкодило і ангар, в якому зберігається майно парку. Обійшлося без жертв. 
 

Андрій Кравченко, Прес-секретар КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького»

"Мені здається, що у спаплюженій уяві декого з ворожих генералів парк Горького дуже секретний об’єкт, тому вони гатять сюди регулярно і сьогодні вночі прилетіла ракета, яка саме скажуть наші військові . Вона потрапила просто у ліс, де знищила наші насадження, які готувалися до висадження у парку Горького і пошкодила господарський бокс де ми зберігаємо новорічні прикраси та великі декорації для нашого парку. Дуже «військовий» об’єкт в уяві орків". 
 
За 5 місяців повномасштабної війни харківський парк, де зараз бігають хіба-що бойові білки та зайці, ворожі війська обстріляли вже декілька разів. Та окрім майна, дерев, травм зазнала і людина.  Так у квітні росіяни просто серед білого дня обстріляли парк із реактивних систем залпового вогню «Град». Саме тоді поранення і отримав один із співробітників, який просто працював на території парку . 
 
 

Андрій Кравченко, Прес-секретар КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького»

"Спочатку війни ми зафіксували близько 40 точок прильоту. Але до сьогодні ще жодної ракети не було. Нас гатили із РСЗО. Реактивні системи залпового вогню, це дещо менше за ураженням, але ця вирва , вона вражає. 
Щодо атракціонів,  що були пошкоджені під час попередніх обстрілів, то частину з них  співробітники парку вже почали ремонтувати. І лише в останню чергу, наголосили, будуть відновлювати ті елементи, що потребують імпортних деталей".
 
Тэги:  агрессия россии, парк горького, харьков
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