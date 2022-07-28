28.07.2022 20:26 Дмитрий Колоней
Стало відомо, хто заробляє найбільше на віддаленій роботі
Визначені найбільш високооплачувані професії в Україні.
Як повідмляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Today, віддалена робота під час війни стала особливо актуальною. Б
За даними Державного центру зайнятості, найвищими оплачуваними віддаленими професіями під час війни стали:
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менеджер з роздрібної торгівлі – 9900 гривень
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консультант – 9500 гривень
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менеджер з управління – 9500 гривень
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менеджер з організації – 9000 гривень
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редактор – 9000 гривень
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швачка - 6500 гривень
Згідно з пропозиціями по роботі на сайті OLX, на сьогоднішній день можна влаштуватися:
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оператором кол-центру та отримувати 14000 гривень на місяць.
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копірайтером (середня зарплата 12 000 гривень).
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швачкою та отримувати від 10 000 грн на місяць.
З дому на сьогоднішній день часто працюють
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графічні дизайнери та ілюстратори,
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оператори,
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бухгалтери,
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письменники,
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інженери,
-
архітектори та низка інших фахівців.
Українцям без досвіду роботи можуть запропонувати
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наповнювати товарами сайти інтернет-магазинів,
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перекладати та набирати на комп'ютері тексти,
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займатися рекламою у соцмережах та іншими видами інтернет-маркетингу.
Здобути необхідні для такої роботи навички буде не складно.
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