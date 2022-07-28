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28.07.2022  20:26   Дмитрий Колоней

Стало відомо, хто заробляє найбільше на віддаленій роботі

Визначені найбільш високооплачувані професії в Україні.

Хто заробляє найбільше на віддаленій роботі в Україні
 
Як повідмляє РЕДПОСТ, з посиланням на Today, віддалена робота під час війни стала особливо актуальною. Б
 
За даними Державного центру зайнятості, найвищими оплачуваними віддаленими професіями під час війни стали:
 
  • менеджер з роздрібної торгівлі – 9900 гривень
  • консультант – 9500 гривень
  • менеджер з управління – 9500 гривень
  • менеджер з організації – 9000 гривень
  • редактор – 9000 гривень
  • швачка - 6500 гривень
 
Згідно з пропозиціями по роботі на сайті OLX, на сьогоднішній день можна влаштуватися:
  • оператором кол-центру та отримувати 14000 гривень на місяць.
  • копірайтером (середня зарплата 12 000 гривень).
  • швачкою та отримувати від 10 000 грн на місяць.
 
З дому на сьогоднішній день часто працюють
  • графічні дизайнери та ілюстратори,
  • оператори,
  • бухгалтери,
  • письменники,
  • інженери,
  • архітектори та низка інших фахівців.
 
Українцям без досвіду роботи можуть запропонувати
  • наповнювати товарами сайти інтернет-магазинів,
  • перекладати та набирати на комп'ютері тексти,
  • займатися рекламою у соцмережах та іншими видами інтернет-маркетингу.
 
Здобути необхідні для такої роботи навички буде не складно.
 
Источник:   Today
 Тэги:  зароботок, удаленная работа, украина
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