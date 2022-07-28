28.07.2022 20:26 Дмитрий Колоней

Стало відомо, хто заробляє найбільше на віддаленій роботі

Визначені найбільш високооплачувані професії в Україні.

Як повідмляє РЕДПОСТ , з посиланням на Today, віддалена робота під час війни стала особливо актуальною. Б

За даними Державного центру зайнятості, найвищими оплачуваними віддаленими професіями під час війни стали:

менеджер з роздрібної торгівлі – 9900 гривень

консультант – 9500 гривень

менеджер з управління – 9500 гривень

менеджер з організації – 9000 гривень

редактор – 9000 гривень

швачка - 6500 гривень

Згідно з пропозиціями по роботі на сайті OLX, на сьогоднішній день можна влаштуватися:

оператором кол-центру та отримувати 14000 гривень на місяць.

копірайтером (середня зарплата 12 000 гривень).

швачкою та отримувати від 10 000 грн на місяць.

З дому на сьогоднішній день часто працюють

графічні дизайнери та ілюстратори,

оператори,

бухгалтери,

письменники,

інженери,

архітектори та низка інших фахівців.

Українцям без досвіду роботи можуть запропонувати

наповнювати товарами сайти інтернет-магазинів,

перекладати та набирати на комп'ютері тексти,

займатися рекламою у соцмережах та іншими видами інтернет-маркетингу.

Здобути необхідні для такої роботи навички буде не складно.