Обстрел спального района Харькова с погибшими: начато расследование

10 человек погибло и 35 ранено в результате обстрела оккупантами Индустриального района г. Харькова.
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня «Ураган» Индустриальный район г. Харькова.
В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены.
Поврежден и разрушен ряд жилых домов.
Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) проводится следователями СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
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