16.04.2022 11:38 Рита Парфенова

Обстрел спального района Харькова с погибшими: начато расследование

10 человек погибло и 35 ранено в результате обстрела оккупантами Индустриального района г. Харькова.

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня «Ураган» Индустриальный район г. Харькова.





В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены.



Поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) проводится следователями СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 16 апреля.