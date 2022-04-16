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16.04.2022  11:38   Рита Парфенова

Обстрел спального района Харькова с погибшими: начато расследование

10 человек погибло и 35 ранено в результате обстрела оккупантами Индустриального района г. Харькова.

Начато расследование обстрела спального района Харькова

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня «Ураган» Индустриальный район г. Харькова.

Начато расследование обстрела спального района Харькова

В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Еще 35 человек ранены.

Поврежден и разрушен ряд жилых домов.

Начато расследование обстрела спального района Харькова

Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) проводится следователями СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Начато расследование обстрела спального района Харькова

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 16 апреля.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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