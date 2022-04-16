16.04.2022 14:58 Дмитрий Колоней

"Кривбас" пришел на помощь Харькову

Криворожский клуб продает в поддержку Харькова билеты на виртуальные матчи.

Как сообщает РЕДПОСТ , ФК «Кривбасс» организовал благотворительную акцию по продаже билетов на матчи с харьковскими командами, которые не состоятся из-за войны.

В Харькове должны были состояться два матча с участием криворожцев. Так, «Металлист» принимал бы первую команду «Кривбасса», а «Жилстрой-1» должен был сыграть с девушками из ЖФК. Из-за вторжения российских войск на территорию Украины эти матчи не состоятся. Вместо этого болельщикам предлагают приобрести билеты на виртуальные матчи. Все средства, собранные таким образом, клуб удвоит и направит в помощь Харькову.

«Да, эти матчи будут только в нашем воображении. Они должны были стать ключевыми в борьбе за повышение в классе, но, мы уверены, будут матчами за выход в лигу человечности. Призываем харьковские клубы поддержать нашу инициативу. Встретимся на стадионе уже после победы. Наши эмоции от просмотра качественного футбола еще впереди», - отметили в пресс-службе ФК «Кривбасс».

Ранее криворожцы аналогичным образом поддержали город Сумы, собрав от продажи билетов 92,5 тыс. грн. Эту сумму ФК «Кривбасс» удвоил и перечислил в два гуманитарных центра Сумщины, а также в государственный бюджет.