04.05.2022 12:50 Виталий Хиневич

Родительский совет помог харьковским больницам

Представители Харьковского городского родительского совета закупили и передали в медицинские учреждения лекарства для лечения раненых бойцов и мирных жителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что для нужд харьковчан и защитников Украины в три медицинских учреждения были переданы медицинские препараты. Среди лекарств имеются антибиотики, обезболивающие препараты и лекарства других фармацевтических групп.

«Все эти препараты жизненно необходимы нашим раненым. Для государства необходимо время, чтобы переформатировать гражданскую страховую медицину под военное время и большой поток раненых. Пока это происходит, мы не оставим наших ребят и медиков в сложной ситуации», - отметили в родительском совете.

Кроме этого, ведутся переговоры о финансовой помощи из Германии. Однако для спасения жизни пациентов средства нужны уже сейчас. Более того, значительную часть вышеупомянутых лекарств приобрели в кредит. Учитывая это, члены родительского совета обращаются к харьковчанам, имеющим финансовую возможность, с просьбой внести свой вклад в спасение земляков. Помочь в закупке препаратов можно, перечислив средства на карту «ПриватБанка» 5168 7456 0639 5025 (получатель – Фирсова Наталья Владимировна).