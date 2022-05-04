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04.05.2022  12:50   Виталий Хиневич

Родительский совет помог харьковским больницам

Представители Харьковского городского родительского совета закупили и передали в медицинские учреждения лекарства для лечения раненых бойцов и мирных жителей.

Харьковчане помогают больницам
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что для нужд харьковчан и защитников Украины в три медицинских учреждения были переданы медицинские препараты. Среди лекарств имеются антибиотики, обезболивающие препараты и лекарства других фармацевтических групп.
 
«Все эти препараты жизненно необходимы нашим раненым. Для государства необходимо время, чтобы переформатировать гражданскую страховую медицину под военное время и большой поток раненых. Пока это происходит, мы не оставим наших ребят и медиков в сложной ситуации», - отметили в родительском совете.
 
Кроме этого, ведутся переговоры о финансовой помощи из Германии. Однако для спасения жизни пациентов средства нужны уже сейчас. Более того, значительную часть вышеупомянутых лекарств приобрели в кредит. Учитывая это, члены родительского совета обращаются к харьковчанам, имеющим финансовую возможность, с просьбой внести свой вклад в спасение земляков. Помочь в закупке препаратов можно, перечислив средства на карту «ПриватБанка» 5168 7456 0639 5025 (получатель – Фирсова Наталья Владимировна).
 
Напомним, Харьковская область получила спецмашины скорой помощи.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  помощь, лекарства, харьков
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