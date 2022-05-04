04.05.2022 12:50 Виталий Хиневич
Родительский совет помог харьковским больницам
Представители Харьковского городского родительского совета закупили и передали в медицинские учреждения лекарства для лечения раненых бойцов и мирных жителей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что для нужд харьковчан и защитников Украины в три медицинских учреждения были переданы медицинские препараты. Среди лекарств имеются антибиотики, обезболивающие препараты и лекарства других фармацевтических групп.
«Все эти препараты жизненно необходимы нашим раненым. Для государства необходимо время, чтобы переформатировать гражданскую страховую медицину под военное время и большой поток раненых. Пока это происходит, мы не оставим наших ребят и медиков в сложной ситуации», - отметили в родительском совете.
Кроме этого, ведутся переговоры о финансовой помощи из Германии. Однако для спасения жизни пациентов средства нужны уже сейчас. Более того, значительную часть вышеупомянутых лекарств приобрели в кредит. Учитывая это, члены родительского совета обращаются к харьковчанам, имеющим финансовую возможность, с просьбой внести свой вклад в спасение земляков. Помочь в закупке препаратов можно, перечислив средства на карту «ПриватБанка» 5168 7456 0639 5025 (получатель – Фирсова Наталья Владимировна).
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