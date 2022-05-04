04.05.2022 13:10 Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене проходят творческие вечера

В рамках проекта «Мирное будущее Украины!» на станциях метро проходят культурные мероприятия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что 3 мая, на станции «Холодная гора» сотрудники Центральной библиотеки имени Г.Ф. Квитки-Основьяненко провели для харьковчан обзор творчества современных украинских прозаиков: Люко Дашвар, Макса Кидрука, Владимира Лиса и Дары Корний.

Кроме того, на днях на станции «Тракторный завод» при участии любительского вокального дуэта Татьяны и Николая Хорошиловых и лауреата международных конкурсов, педагога по классу скрипки Детской школы искусств №5 им. И.А.Дунаевского Елены Керимовой состоялся творческий вечер «Мелодии Победы».

«Концертные программы в метро обладают особой проницательностью, потому что эта музыка идет от сердца и доходит до сердца и души слушателей, которые мужественно живут непростой жизнью в родном городе в это военное время. Держимся вместе, ведь мы – харьковчане!» – отметили в Департаменте культуры.