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04.05.2022  13:10   Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене проходят творческие вечера

В рамках проекта «Мирное будущее Украины!» на станциях метро проходят культурные мероприятия.

Харьковское метро
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что 3 мая, на станции «Холодная гора» сотрудники Центральной библиотеки имени Г.Ф. Квитки-Основьяненко провели для харьковчан обзор творчества современных украинских прозаиков: Люко Дашвар, Макса Кидрука, Владимира Лиса и Дары Корний.
 
Кроме того, на днях на станции «Тракторный завод» при участии любительского вокального дуэта Татьяны и Николая Хорошиловых и лауреата международных конкурсов, педагога по классу скрипки Детской школы искусств №5 им. И.А.Дунаевского Елены Керимовой состоялся творческий вечер «Мелодии Победы».
 
«Концертные программы в метро обладают особой проницательностью, потому что эта музыка идет от сердца и доходит до сердца и души слушателей, которые мужественно живут непростой жизнью в родном городе в это военное время. Держимся вместе, ведь мы – харьковчане!» – отметили в Департаменте культуры.
 
Напомним, Кукольный театр сыграл спектакль в Харьковском метрополитене.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  метро, культура, харьков
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