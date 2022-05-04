04.05.2022 13:35 Виталий Хиневич

Беженцы из Украины имеют право на медицинскую помощь в Польше

Украинцы, которые из-за войны прибыли в Польшу после 24 февраля имеют право получать медицинскую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

Сообщается, что украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и прибыли в Польшу после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны.

Кроме этого отмечается, что украинцы, которые планируют временно остаться в Польше, могут получить аналог украинского идентификационного кода — номер PESEL. С его помощью граждане получают доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и прочее.

Для оформления PESEL следует обратиться в администрацию населенного пункта и подать заявление, фото и свои актуальные данные. Инструкция о подачи документов доступна на сайте

Напомним, переселенцы из разных областей Украины могут найти жилье при помощи сайта.