04.05.2022 13:35 Виталий Хиневич
Беженцы из Украины имеют право на медицинскую помощь в Польше
Украинцы, которые из-за войны прибыли в Польшу после 24 февраля имеют право получать медицинскую помощь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на МОЗ Украины.
Сообщается, что украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и прибыли в Польшу после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны.
Кроме этого отмечается, что украинцы, которые планируют временно остаться в Польше, могут получить аналог украинского идентификационного кода — номер PESEL. С его помощью граждане получают доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и прочее.
Для оформления PESEL следует обратиться в администрацию населенного пункта и подать заявление, фото и свои актуальные данные. Инструкция о подачи документов доступна на сайте
.
Напомним, переселенцы из разных областей Украины могут найти жилье
при помощи сайта.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости