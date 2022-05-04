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04.05.2022  13:35   Виталий Хиневич

Беженцы из Украины имеют право на медицинскую помощь в Польше

Украинцы, которые из-за войны прибыли в Польшу после 24 февраля имеют право получать медицинскую помощь.

Медицинская помощь украинцам в Польше
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.
 
Сообщается, что украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и прибыли в Польшу после 24 февраля, имеют право на бесплатную медицинскую помощь на уровне с гражданами страны. 
 
Кроме этого отмечается, что украинцы, которые планируют временно остаться в Польше, могут получить аналог украинского идентификационного кода — номер PESEL. С его помощью граждане получают доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе, социальной помощи и прочее.
 
Для оформления PESEL следует обратиться в администрацию населенного пункта и подать заявление, фото и свои актуальные данные. Инструкция о подачи документов доступна на сайте
 
Напомним, переселенцы из разных областей Украины могут найти жилье при помощи сайта.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  беженцы, медицина, помощь
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