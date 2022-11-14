У Харкові пройде сесія міськради

Тринадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 16 листопада у дистанційному режимі.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає РЕДПОСТ.
У проєкті порядку денного - 32 питання та «Різне».
Початок сесії - о 12:00.
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