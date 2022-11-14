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14.11.2022  11:22   Рита Парфенова

Після артобстрілу села під Харковом пораненим мешканцям допомогли поліцейські (фото)

Двом мешканцям Куп’янського району домедичну допомогу надали поліцейські.

Новини Харкова: поліцейські надали домедичну допомогу постраждалим внаслідок артобстрілу Новини Харкова: поліцейські надали домедичну допомогу постраждалим внаслідок артобстрілу

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Удень 13 листопада під час обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району там знаходились працівники полку поліції особливого призначення, які виконували службові обов'язки на території району.

Вони й надали домедичну допомогу двом місцевим жителям, які отримали травми внаслідок обстрілу.

Після того постраждалого 49-річного чоловіка поліцейські доправили до карети швидкої медичної допомоги, оскільки медики не мали змоги доїхати до місця події.

Працівники слідчо-оперативної групи Куп'янського районного відділу поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за добу з 13 по 14 листопада поранення отримали двое цивільних жителів Харківської області.

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  полиция, обстрел, харьков, агрессия россии
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