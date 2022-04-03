03.04.2022 09:11 Рита Парфенова

Харьков на утро 3 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки со 2 по 3 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 28 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 3 апреля.

Спасатели ликвидировали пожары в жилых многоэтажках, частных, складских и других зданиях, гаражных кооперативах и автомобилях, возникавших в Московском (6 пожаров), Киевском (5), Немышлянском (3) и Шевченковском (1) районах города Харькова, а также в Чугуевском (5 пожаров), Лозовском (3), Изюмском (2), Харьковском (2) и Богодуховском (1 пожар) районах области.

Крупнейший пожар, вызванный обстрелами, произошел утром в Московском районе города Харькова. Горели 14-ть квартир с 4-го по 9-й этажи жилой девятиэтажки. Общая площадь пожара составила около 700 кв. Восемь часов спасатели сражались с огнем.

Еще один масштабный пожар произошел ночью в Харьковском районе области. Горели складские помещения. Общая площадь пожара составила около 400 кв. Спасатели ликвидировали пожар в течение 4 часов.

Также горели складские помещения в Немышлянском районе города Харькова. Площадь пожара составила более 500 кв.

В городе Лозовая, после вражеских обстрелов, занялись несколько частных жилых домов, трансформаторная подстанция и складское здание. Осколочные ранения получили не менее 5 человек. Они были госпитализированы в районную больницу. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.

В общей сложности за сутки спасатели совершили 79 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров 67, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 28, пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем - 24, пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами - 15, также 4 раза на разборку завалов, 8 - в помощь населению.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 95 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.