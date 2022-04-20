20.04.2022 13:40 Виталий Хиневич

Заявки харьковчан оперативно обрабатывают коммунальщики

Коммунальные службы города продолжают принимать заявки от жителей и устранять дефекты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что работы по восстановлению поврежденных участков трубопроводов продолжается почти во всех районах города.

По словам начальника участка Основянского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Виталия Федина, ежедневно отрабатываются более 50 заявок харьковчан. Все запланированные и внештатные ремонтные работы бригады выполняют своевременно и качественно.

«В первую очередь, в этом большая заслуга нашего трудового коллектива, где работают настоящие мастера своего дела, проявляющие инициативу и смекалку в нестандартных ситуациях. Конечно же, в связи с продолжающейся военной агрессией нам пришлось пересмотреть некоторые подходы. В частности, определенные трудности возникают с ремонтными работами в квартирах, хозяева которых эвакуировались. Тем не менее, и в этих случаях находим правильные решения», - подчеркнул Виталий Федин.

Также он сообщил, что в зоне особого внимания работников участка находятся подвальные помещения, которые служат для людей убежищами. Бригады делают все возможное, чтобы не допустить их подтопления, а в случае возникновения аварийной ситуации незамедлительно ее ликвидируют.

Как проинформировали в комплексе «Харьковводоотведение», сегодня рабочие планируют отремонтировать 27 стояков и обеспечить водой 119 квартир.