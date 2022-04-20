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20.04.2022  11:43   Рита Парфенова

Как Харьков убирают после обстрелов (фото)

Коммунальщики Харькова ликвидируют последствия обстрелов и выполняют сезонные работы.

Харьков убирают после обстрелов

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, сотрудники КП «Горэлектротранссервис» продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов и работать на благо Харькова.

Харьков убирают после обстрелов

Харьков убирают после обстрелов

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Тэги:  агрессия россии, уборка улиц, харьков
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