Как Харьков убирают после обстрелов (фото)

Коммунальщики Харькова ликвидируют последствия обстрелов и выполняют сезонные работы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Так, сотрудники КП «Горэлектротранссервис» продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов и работать на благо Харькова.
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