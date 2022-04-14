14.04.2022 14:32 Дмитрий Колоней

Харьков ежедневно убирается после обстрелов

Харьковжилстрой и городское Объединение парков культуры и отдыха приводят в порядок придомовые территории и зеленые зоны.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, коммуенальщики убирают придомовые территории после обстрелов и работают над восстановлением контуров домов, распиливают ветки деревьев, пострадавших в результате бомбардировок.

В частности, сегодня, 14 апреля 2022 года, рабочие занимаются зелеными насаждениями в Индустриальном районе. Кроме того, вместе с коллегами убирают территорию парка Машиностроителей.