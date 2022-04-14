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14.04.2022  14:46   Виталий Хиневич

Выпускник Харьковкого университета погиб, защищая Украину

Защитник Украины учился в Харьковском университете внутренних дел.

Виталий Грицаенко
Фото: АрмияINFORM
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что заместитель командира "Азова" по боевой и специальной подготовке Виталий Грицаенко погиб во время обороны Мариуполя. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Виталий Гриценко удерживал от врага береговые линии Азовского моря возле Мариуполя. 
 
"В ходе боя Виталий Грицаенко уничтожил вражеский танк из РПГ-22, а из стрелкового оружия - около двух десятков российских пехотинцев. Его подчиненные также действовали профессионально и слаженно - три вражеских танка пылали через минуту после того, как они вступили в бой. Поняв, что гвардейский рубеж им не пройти, оккупанты предприняли попытку обойти их позиции с фланга, однако именно там старший лейтенант Грицаенко заранее установил противотанковые мины, так что еще три российских танка были уничтожены"- сообщили в информагентстве Министерства обороны Украины Армия INFORM.
 
19 марта Грицаенко зашел в тыл русских оккупантов.
 
"В результате был обнаружен и уничтожен вражеский командный пункт, взорван один тыловой состав и один склад с боеприпасами. Также наши воины уничтожили 1 танк, 2 БТР и около взвода живой силы врага, преимущественно офицеров. К сожалению, ценой этой блестящей операции стала жизнь отважной офицера. Во время ожесточенного боевого столкновения он получил тяжелые ранения, от которых погиб", — написали в АрмияINFORM.
 
Президент присвоил звание Героя Украины Виталию Грицаенко посмертно.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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