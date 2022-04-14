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14.04.2022  15:19   Дмитрий Колоней

МИД Польши не исключает нападение РФ на Финляндию

Россия начала перемещение береговых ракетных комплексов "Бастион" вблизи границы с Финляндией, сразу после заявлений последней о вступлении в НАТО.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ТСН, спикер МИД Польши Лукаш Ясина прокоментировал возможное нападение России на Финляндию: 
 
По его мнению, с 24 февраля мы знаем, что Путин может сделать все. При этом он подчеркнл, что вопрос о вступлении в НАТО - личное дело Финляндии и Швеции.
 
"Никто не может им возразить. Мы всегда будем поддерживать наших финских и шведских друзей. Что касается агрессии Владимира Путина, я хочу, чтобы никакой новой агрессии не было. Но никто не знает, что в голове Владимира Владимировича”, — подытожил Лукаш Ясина.
 
Ранее Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО, утверждая, что этот шаг не принесет стабильности в Европе. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что "Альянс остается инструментом, направленным на конфронтацию". Это произошло после того, как представители американского Минобороны заявили, что вторжение Москвы в Украину было "большой стратегической ошибкой", которая, вероятно, приведет к расширению НАТО.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии, нападение, фмнляндия, польша
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