14.04.2022 15:19 Дмитрий Колоней

МИД Польши не исключает нападение РФ на Финляндию

Россия начала перемещение береговых ракетных комплексов "Бастион" вблизи границы с Финляндией, сразу после заявлений последней о вступлении в НАТО.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ТСН, спикер МИД Польши Лукаш Ясина прокоментировал возможное нападение России на Финляндию:

По его мнению, с 24 февраля мы знаем, что Путин может сделать все. При этом он подчеркнл, что вопрос о вступлении в НАТО - личное дело Финляндии и Швеции.

"Никто не может им возразить. Мы всегда будем поддерживать наших финских и шведских друзей. Что касается агрессии Владимира Путина, я хочу, чтобы никакой новой агрессии не было. Но никто не знает, что в голове Владимира Владимировича”, — подытожил Лукаш Ясина.

Ранее Россия предостерегла Финляндию и Швецию от вступления в НАТО, утверждая, что этот шаг не принесет стабильности в Европе. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что "Альянс остается инструментом, направленным на конфронтацию". Это произошло после того, как представители американского Минобороны заявили, что вторжение Москвы в Украину было "большой стратегической ошибкой", которая, вероятно, приведет к расширению НАТО.