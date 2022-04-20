20.04.2022 12:14 Виталий Хиневич
Харьковские коммунальщики передали коллегам средства защиты от врага
В результате боевых действий происходит немало повреждений инфраструктуры.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что руководство коммунального предприятия «ХТС» передало 50 бронежилетов для работников «Харьковоблэнерго».
В результате боевых действий происходит немало повреждений и разрушений электрических сетей. Энергетики устраняют повреждения под вражескими обстрелами.
«Наличие в экипировке энергетиков наряду с традиционными средствами индивидуальной защиты бронежилета стало неукоснительным требованием времени. Все это хорошо понимают наши коллеги-коммунальщики, которые в условиях войны ежедневно снабжают горожан отоплением и горячей водой. Искренне благодарим коллег за поддержку и помощь!» – отметили в «Харьковоблэнерго».
Напомним, КП «Харьковские тепловые сети» ежедневно устраняет
значительное количество повреждений на магистральных и внутридомовых трубопроводах во всех районах города.
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