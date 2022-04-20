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20.04.2022  12:14   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики передали коллегам средства защиты от врага

В результате боевых действий происходит немало повреждений инфраструктуры.

Коммунальщики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что руководство коммунального предприятия «ХТС» передало 50 бронежилетов для работников «Харьковоблэнерго».
 
В результате боевых действий происходит немало повреждений и разрушений электрических сетей. Энергетики устраняют повреждения под вражескими обстрелами.
 
«Наличие в экипировке энергетиков наряду с традиционными средствами индивидуальной защиты бронежилета стало неукоснительным требованием времени. Все это хорошо понимают наши коллеги-коммунальщики, которые в условиях войны ежедневно снабжают горожан отоплением и горячей водой. Искренне благодарим коллег за поддержку и помощь!» – отметили в «Харьковоблэнерго».
 
Напомним, КП «Харьковские тепловые сети» ежедневно устраняет значительное количество повреждений на магистральных и внутридомовых трубопроводах во всех районах города.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  агрессия россии, харьков, жкх
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