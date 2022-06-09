09.06.2022 10:21 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 9 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли два человека, 11 получили ранения.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июня, передает РЕДПОСТ.



В минувшие сутки российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население области массированными обстрелами. В Харькове снаряды попали в ресторан, школьную библиотеку и магазин. 2 человека погибли, 4 ранены.



Враг обстреливал с. Циркуны, Малоданиловскую ОТГ, пгт Коробочкино, пгт Печенеги, Золочев, Барвенково, Балаклею и Первомайский. Повреждены дома, хозяйственные постройки, склады и гаражи - 7 человек получили ранения.



В селе Элитное получил ранение подорвавшийся в поле на российской мине тракторист. «Еще раз подчеркиваю важность сотрудничества с саперами ГСЧС и военными, начиная агроработы!» - отметил Синегубов.

Напомним, в результате обстрелов утром 8 июня 2 человека получили осколочные ранения на Салтовке в Харькове, еще 1 человек получил ранение в с. Коробочкино, Чугуевского района.