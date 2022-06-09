Ситуация в Харькове на утро 9 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли два человека, 11 получили ранения.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июня, передает РЕДПОСТ.
В минувшие сутки российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население области массированными обстрелами. В Харькове снаряды попали в ресторан, школьную библиотеку и магазин. 2 человека погибли, 4 ранены.
Враг обстреливал с. Циркуны, Малоданиловскую ОТГ, пгт Коробочкино, пгт Печенеги, Золочев, Барвенково, Балаклею и Первомайский. Повреждены дома, хозяйственные постройки, склады и гаражи - 7 человек получили ранения.
В селе Элитное получил ранение подорвавшийся в поле на российской мине тракторист. «Еще раз подчеркиваю важность сотрудничества с саперами ГСЧС и военными, начиная агроработы!» - отметил Синегубов.
Напомним, в результате обстрелов утром 8 июня 2 человека получили осколочные ранения на Салтовке в Харькове, еще 1 человек получил ранение в с. Коробочкино, Чугуевского района.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
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