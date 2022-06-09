Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 9 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 432 человек. Выздоровело 292 150 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 226 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все - жители города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 8 июня.
Комментариев: 0
День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Хотя история умалчивает кем и когда был учрежден День друзей, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: