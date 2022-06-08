Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 429 человек. Выздоровело 291 996 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 378 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). Один человек заболел в Богодуховском районе области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 июня.
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