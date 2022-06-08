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08.06.2022  11:13   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 8 июня: сводка ХОВА

Российские захватчики продолжили обстрелы Харькова и области из артиллерии и РСЗО.


Фото: Суспільне/Вячеслав Мавричев

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 6 июня, передает РЕДПОСТ.

Днем и ночью оккупанты обстреливали Шевченковский и Индустриальный районы Харькова. Поврежденые жилые дома, админпомещения и частные домовладения, супермаркет, другие нежилые помещения.

В целом по Харькову за сутки 1 человек погиб, 6 получили ранения.

В Харьковском районе обстреляны села Циркуны, Черкасская Лозовая, пгт Слатино, повреждены частные дома. В Черкасской Лозовой 2 человека погибли, 3 – ранены.

В Чугуевском районе под удар попало село Лебяжье. Там из-за обстрелов произошли пожары в частном домовладении.

В селе Коробочкино из-за попадания снарядов произошли пожары в частных домах, к сожалению, есть 1 погибший и 1 раненый. В Печенегах в результате обстрела 1 человек погиб, 2 получили ранения.

Жителей города и области в очередной раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки, в двух районах Харькова вызвали разрушения без возникновения пожаров.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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