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08.07.2022  14:59   Дмитрий Колоней

На Харьковщине бывшие полицейские изменили родине (фото)

На Харьковщине двум эксполицейским сообщили о подозрении в предательсве.

Перешли на сторону врага две бывшие полицейские в Изюме Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что во временно оккупированном Изюме 23-летняя и 31-летняя бывшие полицейские добровольно перешли на сторону страны-агрессора. Подозреваемые вступили в ряды псевдооргана кафиров, а именно так называемой «Народной милиции».
 
Перешли на сторону врага две бывшие полицейские в Изюме. Новости Харькова
 
Девушки также указали военнослужащим РФ местонахождение Изюмской окружной прокуратуры и других административных зданий г. Изюм.
 
 
Тэги:  предательство, харьков
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