08.07.2022 14:35 Виталий Хиневич

В Украине арестовали активы предприятий на сумму более 2,1 миллиардов гривен

Арест наложен на 11 предприятий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора арестовали активы 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром» на сумму более 2,1 млрд гривен. А также наложили арест на 46 объектов недвижимости.

В ходе расследования установлено, что часть прибыли шла на подготовку и ведение войны рф против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп. Благодаря действиям СБУ удалось избежать попыток фактических владельцев переписать активы на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними.

Правоохранительные органы продолжают исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Также проводятся комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

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