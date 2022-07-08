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08.07.2022  14:35   Виталий Хиневич

В Украине арестовали активы предприятий на сумму более 2,1 миллиардов гривен

Арест наложен на 11 предприятий.

СБУ
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
 
Сотрудники СБУ и Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора арестовали активы 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром» на сумму более 2,1 млрд гривен. А также наложили арест на 46 объектов недвижимости.
 
В ходе расследования установлено, что часть прибыли шла на подготовку и ведение войны рф против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп. Благодаря действиям СБУ удалось избежать попыток фактических владельцев переписать активы на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними.
 
Правоохранительные органы продолжают исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
 
Также проводятся комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.
 
Напомним, в Харькове задержали любительницу «русского мира».
 
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  криминал, харьков
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