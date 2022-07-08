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08.07.2022  14:23   Дмитрий Колоней

Сотрудничала с врагом: ждет суда пойманная под Харьковом предательница

Завершено досудебное расследование по женщине из пригорода Харькова, работавшей на агрессора.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 39-летняя жительница с. Высочиновка Чугуевского района с начала полномасштабного вторжения России в Украину подыскивала в социальных сетях представителей страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».
 
Затем она собирала сведения о перемещении, движении и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований Украиры и передавала собранные данные оккупантам, а так же посылала представителям страны-агрессора персональные данные и фотографии местных жителей, находящихся в рядах ВСУ, и их родственников. 
 
Пока женщина находится под стражей. Обвинительный акт направлен в Змиевский районный суд Харьковской области.
Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Харьковской области.
 
Напомним, ранее мы писали,о том, что в Харькове будут судить предательницу.
 

 

Тэги:  предательство, сотрудничала с врагом, харьков, чугуев, высочиновка
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