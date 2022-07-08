08.07.2022 14:23 Дмитрий Колоней

Сотрудничала с врагом: ждет суда пойманная под Харьковом предательница

Завершено досудебное расследование по женщине из пригорода Харькова, работавшей на агрессора.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 39-летняя жительница с. Высочиновка Чугуевского района с начала полномасштабного вторжения России в Украину подыскивала в социальных сетях представителей страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Затем она собирала сведения о перемещении, движении и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований Украиры и передавала собранные данные оккупантам, а так же посылала представителям страны-агрессора персональные данные и фотографии местных жителей, находящихся в рядах ВСУ, и их родственников.

Пока женщина находится под стражей. Обвинительный акт направлен в Змиевский районный суд Харьковской области.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Харьковской области.