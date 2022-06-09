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09.06.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Мужчина, пойманный на пропаганде "русского мира", ждет суда под Харьковом (фото)

Под Харковом будут судить сторонника "русского мира".

Криминал Харьков: Пойман на пропаганде "русского мира" и ждет суда 51-летний мужчина
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, досудебное расследование установило, что в марте-апреле 2022 года 51-летний житель Краснокутского района на своей личной странице в соцсети разместил видео в поддержку страны-агрессора.
 
Согласно заключению эксперта, указанные материалы содержат информацию о вооруженном вторжении РФ в Украину, направленное на спасение жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.
 
Кроме того, с декабря 2019 года обвиняемый в своем доме незаконно хранил винтовку и 70 патронов.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Обвинительный акт направлен в Краснокутский районный суд Харьковской области. Досудебное расследование проводило СО Управление СБУ в Харьковской области.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове будут судить предательницу.
 
 
Тэги:  предательство, суд, харьков
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