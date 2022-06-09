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09.06.2022  21:23   

От посуды до одеял: в чем нуждаются потерявшие жилье в Харькове и куда нести вещи

В Харькове продолжают работать пункты приема помощи.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департаменте социальной политики, в территориальных центрах предоставления социальных услуг девяти районов города Харькова продолжают работать пункты приема и выдачи помощи.
 
По информации Департамента, потребности в одежде пока нет. В то же время нужны предметы домашнего обихода - посуда, полотенца, постельное белье, одеяла. Социальные работники просят людей, которые хотят помочь, перед приездом в терцентры звонить, чтобы узнать, что нужно.
 
Отметим, что за помощью обращаются харьковчане и жители области, которые потеряли жилье из-за обстрелов.
Также передать необходимое (одежду, предметы быта и домашнюю утварь) можно в Харьковский центр реинтеграции бездомных.
 
От посуды до одеял: в чем нуждаются потерявшие жилье в Харькове и куда нести вещи
 
 
Тэги:  пункты помощи, без жилья, харьков
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