09.06.2022 21:23

От посуды до одеял: в чем нуждаются потерявшие жилье в Харькове и куда нести вещи

В Харькове продолжают работать пункты приема помощи.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департаменте социальной политики, в территориальных центрах предоставления социальных услуг девяти районов города Харькова продолжают работать пункты приема и выдачи помощи.

По информации Департамента, потребности в одежде пока нет. В то же время нужны предметы домашнего обихода - посуда, полотенца, постельное белье, одеяла. Социальные работники просят людей, которые хотят помочь, перед приездом в терцентры звонить, чтобы узнать, что нужно.

Отметим, что за помощью обращаются харьковчане и жители области, которые потеряли жилье из-за обстрелов.

Также передать необходимое (одежду, предметы быта и домашнюю утварь) можно в Харьковский центр реинтеграции бездомных.